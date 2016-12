Pub





Comment s'inscrire sur les listes électorales ?



Un électeur sur quatre risque de ne pas pouvoir voter.



Attention : il faut s'inscrire avant le 31 décembre 2017 !



Vous pouvez vous inscrire en vous rendant à la mairie, par Internet ( https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ) ou par correspondance.



Il faut être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civiques.



Vous devrez présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins d'un an et un justificatif de domicile ayant moins de 3 mois.















01-12-2016

