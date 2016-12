Pub





Je suis tombé sous le charme du talent des SOEURS ZENNEMIES, le 11 mai 2010, au Théâtre EDGAR.



A l'époque, où avec mon frère, j'allais avec Sylvie Vartan ou Johnny Hallyday, sur tous les plateaux de télévision, j'ai eu le plaisir de croiser plusieurs fois "Les Frères Ennemis", que Guy Lux adulait, et dont mon ami Paul Léderman vante toujours le talent.



Les filles de André GAILLARD, ont le ton de leur papa.



En mars 2012, j'ai eu le plaisir de voter pour elles, dans un Festival - sans suite - "Rires avec Elles", au Théâtre du Ranelagh.



En mars 2015, j'ai applaudi la première version de leur spectacle, avec Marc Salon.



En janvier 2016, j'ai adoré le "Movie Show" de Valérie Gaillard.



En mars 2016, je suis revenu voir "Les Folies".



Et ce soir, nous étions tous à ne pas bouder notre plaisir, pour "FOLIES MANIA", où l'on rit du début à la fin.



Avec les deux soeurs, on retrouve le ton, dont je parlais plus haut.



Avec Marc Salon, c'est le monde du mime, mais maintenant... il parle et fait rire !!!

Il ne manque qu'une chose à ce spectacle, c'est un attaché de Presse brillant, qui va les emmener en radio, en télévision.



Un attaché de presse, c'est comme un avocat. Ses honoraires suivent sa notoriété... Mais, il peut en être autrement, quand il a un coup de coeur...



J'ai des noms !



Ce spectacle doit réussir et grandir ! Venez les voir à L'Essaïon, ils ont besoin de vous, et vous allez passer un agréable moment !







Jusqu'au 28 Décembre 2016







Chaque Mercredi à 19H45







THEÂTRE DE L'ESSAÏON



01 42 78 46 42







Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot- Décembre 2016



Rédigé le 01-12-2016 à 01-12-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

