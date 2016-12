Pub





Un très bon moment !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Cette pièce de Georges FEYDEAU (1862-1921), a été écrite en 1894.



Anthony MAGNIER, lui donne un sacré coup de jeunesse.

Elle débute avec l'apparition de "Marceline", merveilleusement interprétée par Eugénie RAVON, qui fait instantanément rire toute la salle !!!



J'ai tout de suite pensé que si tous les autres étaient de la trempe de cette Eugénie, cet énième FIL A LA PATTE, allait être une partie de plaisir !



Si fait !



Beaucoup de la troupe ont dû faire Louis de Funès, en première langue.



Mickaël TAÏEB, entre autres.



"Bois d'Enghien", était ce soir Lionel PASCAL, quel dynamisme !. (Il joue en alternance avec Stéphane BREL).

Marie LE CAM, est la jolie chanteuse Lucette Gautier.



Solveig MAUPU: La Baronne.



Xavier CLION: Cheneviette et Miss Betting.



La pétillante Agathe BOUDRIERES, est Viviane et Firmine.



En alternance pour les autres rôles: Gaspard FASULO ou Xavier MARTEL, pour Fontanet.



Anthony MAGNIER ou Julien JACOB, pour Le Général Irrigua.







Lumières: Marc AUGUSTIN-VIGUIER.



Costumes: Mélisande DE SERRES.



Une bande sonore fantastique, une chorégraphie débridée, Lionel Pascal éblouissant !



Une belle soirée !!!



Durée: 1H40







Mardi, Vendredi, Samedi à 20H30



Mercredi et Jeudi à 19H00



Matinée le Samedi à 16H00

THEÂTRE 14



01 45 45 49 77







Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 30-11-2016 à 30-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

