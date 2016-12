Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS - 2



AUDIENCE ET VERNISSAGE à L'ARTISTIC THEÂTRE















AUDIENCE et VERNISSAGE à L'Artistic THEÂTRE

Vàclav HAVEL 1936-2011 - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



AUDIENCE et VERNISSAGE, sont deux pièces de Vàclav HAVEL, dans une Mise en Scène de Anne-Marie LAZARINI.



Dans AUDIENCE, Sladek et Vanèk, (le double littéraire de l'auteur).



Le premier est interprété par Stéphane FIEVET, le second par Cédric COLAS.



Dans VERNISSAGE, Vanèk est invité chez des amis pour le vernissage de la décoration de leur nouvel appartement.



Véra: La magnifique Frédérique LAZARINI.



Michaël: Marc SCHAPIRA.







Décor et Lumières: François CABANAT



Costumes: Dominique BOURDE







Un spectacle très fidèle à l'image de ce dramaturge, au destin historique, élu à la présidence de son pays.

Vàclav HAVEL (1936-2011)







Une belle affiche proposée par l'Artistic Théâtre.







Jusqu'au 31 décembre 2016







Mardi, Mercredi, Jeudi à 19H00



Le Vendredi à 20H30



Le Samedi à 18H00



Le Dimanche à 15H00







ARTISTIC THEÂTRE



01 43 56 38 32







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 30-11-2016 à 30-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

