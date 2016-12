Pub





Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec cette semaine comme invite, en pleine tournée française, la chanteuse lorraine Mell, installée depuis deux ans au Canada !



Avant que vous ne l’applaudissiez le mardi 29 au Divan du Monde de Paris, la créatrice de la « chanson décoiffée » vous fera découvrir son (déjà) sixième allbum intitulé « Déprime et collation« … Un titre qui peut être aussi un bon résumé, pour certains, les dernières soirées électorales américaines ou françaises, mais surtout un double-album aux tonalités new-wave, mi chanté-mi instrumental et très évocateur ; qui nous fait voyager partout dans l’espace-temps, et même « Au cinéma« , grâce à son premier single !



Et l’horloge tournera aussi dans notre rubrique VidéoKITSCH, dans laquelle vous retrouverez le tic-tac évocateur de la minute le plus culte de l’histoire de la télévision : « La minute nécessair de Monsieur Cyclopède« , bien sûr !



Et les saynettes imparablement effdicaces écrites et jouées par Pierre Desproges sur FR3, qui nous faisaient elles aussi revisiter, tout en nous faisant marrer, l’espace-temps en une minute et quelques brouettes… Etonnant, non ?…



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



