"Au Coeur d'un Entrepreneur" met en lumière un chef d'entreprise à travers son parcours de vie, ses compétences, sa personnalité - Mary-Anne ERARD (Yvelines Radio).



"Au Cœur d'un entrepreneur" est une émission préparée et animée par Mary-Anne Erard.



Mary-Anne Erard, est magnétiseuse et coach relationnel. Son cœur de métier est d'accompagné les professionnels et les particuliers pour les aider à Oser, Bâtir et Briller.



L'invité de l'émission est Marc Temes, fondateur et dirigeant du club d'affaires Happy Hour Business Club.



La particularité de ce club d'affaires est d'associer business, convivialité et culture. Des conférences dont les sujets sont divers et variés, voire atypiques sont proposées tous les deuxièmes mardi de chaque mois.



realtionneletperformances.weebly.com





Invité(e)(s) au studio : MARC TEMES PRéSIDENT DE HAPPY HOUR BUSINESS CLUB - .



Rédigé le 27-11-2016 à 27-11-2016 par Mary-Anne ERARD (Yvelines Radio).

