Pub





LES ARTISTES ONT LA PAROLE PARIS > LES ARTISTES ONT LA PAROLE



GHISLAINE ARABIAN ( EX TOP CHEF DE M6) AVEC NOUS SUR YVELINES RADIO

















Ghsilaine ARABIAN se confie au micro des Artistes ont la Parole Pendant 1 heure, aux cotés de Solene NAVARRE et de Michel BERGER - Michel BERGER (Yvelines Radio).



Ghislaine ARABIAN au micro des Artistes ont la Parole sur Yvelines Radio



Solene NAVARRE et Michel BERGER se font un plaisir de recevoir Ghislaine ARABIAN afin d’éveiller vos Papilles à l' approche des Fêtes





Pour Retrouver l 'emission en podcast



Rendez vous sur le site officiel



http://www.michelbergeranimateurradio.fr



Rédigé le 27-11-2016 à 27-11-2016 par Michel BERGER (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>