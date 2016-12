Pub





DUO SUR NOUGARO AU THéâTRE DE L'ARCHIPEL















Une pépite !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Ce spectacle, qui est à l'affiche du Théâtre de L'Archipel, je l'avais déjà vu au Lucernaire, en Juin dernier.



Voici, ce que j'en disais:



"Laurent CONOIR, je l'adore. Je l'ai vu plusieurs fois, dont certaines avec son demi-frère de théâtre : Mehdi BOURAYOU.



Deux belles voix !!!



Pour dire la vérité, je ne suis pas vraiment fan de Claude NOUGARO, mais j'en aime moult chansons, et elles sont toutes dans ce spectacle merveilleux.



Des trouvailles, tant d'idées, que nous devons créditer au Metteur en Scène: Renaud MAURIN.



Laurent CONOIR, je l'ai applaudi souvent, et j'ai envie de raconter une anecdote à son sujet.



Un jour, au Théâtre Le Ranelagh, il débarque devant moi, prêt à offrir un très beau bouquet de fleurs à une ouvreuse, avec laquelle il aurait eu maille à partir.

Cette greluche, au demeurant antipathique, a refusé l'excuse et le bouquet...



Le Nounours gentil, est resté coi... Avec ses fleurs...



Il me faisait de la peine !



Ce garçon a un talent fou, et le spectacle DUO SUR NOUGARO, est une pépite, on tape dans ses mains et on applaudit les deux artistes sans réserve !!!







Un dernier mot :BRAVO !!! "











Jusqu'au Samedi 14 Janvier 2017



Du Jeudi au Samedi à 19H00



Matinée le Samedi à 16H30











THEÂTRE DE L'ARCHIPEL



01 73 54 79 79







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 26-11-2016 à 26-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

