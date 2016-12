Pub





SECOND TOUR DE LA PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE ET DU CENTRE > POLITIQUE



CONSEILLERS DéPARTEMENTAUX : QUI SOUTIENT QUI ?

















A l’occasion du second tour de la primaire de la droite et du centre, des conseillers départementaux des Yvelines soutiennent François FILLON pour les uns, et Alain JUPPE pour les autres. - YR (Yvelines Radio).



A l’occasion du second tour de la primaire de la droite et du centre, des conseillers départementaux des Yvelines soutiennent François FILLON pour les uns, et Alain JUPPE pour les autres.





Les soutiens de François FILLON sont :



Pierre BEDIER, Président, Mantes-la-Jolie,

Philippe BENASSAYA, Saint Cyr l’Ecole,

Georges BENIZE, Rambouillet,

Sonia BRAU, Saint Cyr l’Ecole,

Philippe BRILLAULT, Le Chesnay,

Anne CAPIAUX, Trappes,

Olivier de LA FAIRE, Versailles,

Sylvie d'ESTEVE, La Celle Saint-Cloud,

Cécile DUMOULIN, Limay,

Jean Michel FOURGOUS, Elancourt

Janick GEHIN, Maisons Laffite,

Didier JOUY, Bonnières sur Seine,

Olivier LEBRUN, Viroflay,

Guy MULLER, Epône,

Laurent RICHARD, Aubergenville,

Yann SCOTTE, Les Mureaux,

Laurence TROCHU, Montigny Le Bretonneux, et

Yves VANDEWALLE, Maurepas.







Les soutiens d’Alain JUPPE sont :



Karl Olive, Poissy,

Ghislain Fournier, Chatou,

Jean-François Raynal, Verneuil sur Seine,

Pauline Winocour-Lefevre, canton d’Aubergenville,

Hélène Brioix-Feuchet, Verneuil sur Seine,

Nicole Bristol, Houilles,

Claire Chagnaud-Forain, Versailles 1,

Josette Jean, Bonnières sur Seine,

Marie-Célie Guillaume, Mantes-la-Jolie,

Marie-Hélène Aubert, Versailles 2,

Catherine Arenou, Conflans-sainte-Honorine,

Pierre Fond, Sartrouville,

Bertrand Coquard, Plaisir,

Marcelle Gorguès, Chatou,

Jean-Noël Amadei, Saint-Germain-en-Laye,

Alexandra Rosetti, Maurepas,

Joséphine Kollmannsberger, Plaisir, et

Elodie Sornay, Poissy.













Rédigé le 25-11-2016 à 25-11-2016 par YR (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>