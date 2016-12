Pub





Gad ELMALEH et Kev ADAMS - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



GAD et KEV dans "Tout est possible", je me demandais que ce que cela pouvait donner.



Les deux artistes ont réalisé un très beau spectacle, avec des danseuses, des lumières, un véritable show commun.



Kev ADAMS, je ne l'avais pas revu depuis ses débuts, où je me demandais ce que j'étais venu faire dans cette salle...



Gad ELMALEH, c'est une pointure du One Man Show, et je suis plein d'admiration pour sa volonté à séduire le public américain, repartant de zéro !



TOUT EST POSSIBLE, c'est le spectacle de deux artistes, qui se sont trouvés...



Après avoir balancé toutes les vannes possibles sur leur différence d'âge, on les retrouve petits vieux, sur un banc, évoquant leur passé.



Une scène qui fait penser à tant de comédiens en noir et blanc, dans la même position.



Un Show sympathique, un talent connu, un autre reconnu !!!







Durée: 1H45

Du 23 Novembre au 04 Décembre 2016



(Le 29 Novembre à l'ARENA MONTPELLIER)







ACCORHOTELS ARENA



08 92 39 04 90 (0,45€ la mn)







Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



