Un comédien captivant... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Un spectacle original, à partir du personnage de Jean Valjean, dans "LES MISERABLES" de Victor Hugo.



Cette adaptation et l'interprétation de Christophe DELESSART, tient autant du Conteur, que du Théâtre.



Mais, l'homme est talentueux, il joue tous les rôles de l'histoire, et on le suit pas à pas...



Une présence, de la voix, dans une belle Mise en Scène de Elsa SALADIN.



J'ai été moins sensible aux toutes dernières minutes, où avant de mourir, Jean Valjean nous raconte... Tout ce qu'il vient d'être dit. Cela m'a semblé très long comme final...



La performance du comédien, vaut le déplacement.



Ce spectacle fait partie de ceux sélectionnés pour la cérémonie des Pt'its MOLIERES 2017.



Faisant fi de ces trop longues minutes finales, j'ai passé une bonne soirée, avec un artiste captivant.











Durée: 55 minutes

Chaque Jeudi à 19H00







Jusqu'au 19 Janvier 2017







Robert BONNARDOT







A LA FOLIE THEÂTRE



01 43 55 14 80









