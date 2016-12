Pub





POUR UNE COMMUNICATION APAISéE AU QUOTIDIEN. > COM'AP



TéMOIGNAGES D'AUDITEURS















Télécharger le PodCast "Témoignages d'auditeurs"

Quand? Comment a eu lieu votre changement de cap? Quelles pistes vous paraissent essentielles? - Muriel DUHEM (Yvelines Radio).



Tout au long de cette émission, nos auditeurs ont partagé leur expérience.



Que ce soit en direct avec leurs appels ou par la lecture de témoignages reçus ces derniers jours, différentes questions ont été abordées.



Depuis le ou les facteurs déclenchant d'un changement dans leurs modes de communication avec les autres jusqu'à ce qu'ils ont découvert. Il m'importait de savoir aussi ce qui a changé dans leur vie par la suite.



Enfin, chacun a pu partager ses conseils, compte-tenu de sa propre expérience.



Plus de 10 témoignages personnels variés qui vous parleront peut-être et vous encourageront à avancer vers la communication apaisée avec vous-même et les autres.





Rédigé le 24-11-2016 à 24-11-2016 par Muriel DUHEM (Yvelines Radio).

