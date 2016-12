Pub





POUR UN OUI OU POUR UN NON















Nicolas Briançon et Nicolas Vaude - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



C'est un texte qui date de 1981, écrit pour devenir une pièce radiophonique.



J'en ai vu plusieurs versions au Théâtre. Ce spectacle revient au Poche-Montparnasse, dans une Mise en Scène de Léonie SIMAGA.



Il n'y a pas de personnage défini, H1 et H2.



Cela pourrait sembler ardu, mais comme dans un Jeu d'Echecs, tout se met - finalement - en place.



Un décor épuré, et la Mise en Scène de Léonie SIMAGA, met en valeur la profondeur de l'écriture de Nathalie SARRAUTE. (1900-1999).



Deux comédiens, qui lui donnent une autre dimension



La force rassurante de Nicolas BRIANCON et la névrose du James Dean du Théâtre Français, Nicolas VAUDE.



Roxana CARRARA tire avec talent son épingle du jeu, entre ces deux monuments de la scène.







Décors et Lumières: Massimo TRONCANETTI



Costumes: Léonie SIMAGA







Durée: 1H10







Du Mardi au Samedi à 19H00



Matinée le Dimanche à 17H00







THEÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE



01 45 44 50 21







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot -Novembre 2016



Rédigé le 24-11-2016 à 24-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

