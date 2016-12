Pub





PAULINE KOEHL BALANCE TOUT !!!















Un bouche à oreille qui remplit la salle ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



En 1959, Lucien Morisse a cassé le premier 45t de Johnny Hallyday à l'antenne de Europe n°1: "Vous n'entendrez plus jamais parler de ce chanteur !"



En 1965, Eddie Barclay a dit à Michel Sardou d'abandonner la chanson...



Et c'est Catherine Barma, qui a péremptoirement conseillé à Pauline KOEHL de changer de métier...



Il m'arrive d'aller parfois au Théâtre du Marais, mais c'est la première fois que j'y voyais une foule pareille à mon arrivée...



Salle comble !!!



Elle balance tout ! Un spectacle qu'elle a co-écrit avec Nicolas FUCHS, qui en est le Metteur en Scène.



Gainsbourg avait Gainsbarre, Pauline a Monique...



Cela fait plus d'un an qu'elle joue ce spectacle et le bouche à oreille fait son effet.

Les heurs et malheurs d'une jeune femme trentenaire, qui appelle un chat... Un chat !



Une artiste à suivre !





Jusqu'au 3 Janvier 2017







Chaque Mardi à 20H30







THEÂTRE DU MARAIS



01 71 73 97 83







Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 23-11-2016 à 23-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

