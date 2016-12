Pub





KHANH MAI TAI PHONG > UNE HEURE AVEC



" UNE HEURE AVEC..." KHANH MAI (TAI PHONG)















Télécharger le PodCast "" UNE HEURE AVEC..." KHANH MAI (TAI PHONG)" Affiche

François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." Khanh Mai , fondateur du groupe " Tai Phong" ( 1er groupe de Jean Jacques Goldman) à l'occasion de la sortie du nouvel album " Best Of" ( Warner) - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Taï Phong est un groupe français de rock progressif formé en 1972 par deux frères vietnamiens, Khanh Maï et Taï Sinh, et dont la composition a plusieurs fois changé (Jean-Jacques Goldman, Michael Jones, Stéphan Caussarieu, Benjamin Bergerolle et Michaël Zurita en ont notamment fait partie). Le nom du groupe vient du vietnamien1 (tài phong = génie du vent ; đại phong = typhon = grand vent).



Le groupe a principalement été actif de 1975 à 1979, où ils ont produit trois albums studio, et s'est reformé en 2000 autour d'un nouvel album.







Khanh Maï (guitare & chant), né en 1946, et Taï Sinh (basse, guitare, chant & claviers), né en 1948, deux frères nés au Vietnam, ont formé un premier groupe, The Monsoons (Mousson), qui a remporté quatre années consécutives le championnat de l'Ile-de-France, mais sont contraints d'arrêter l'expérience à cause de pressions familiales. Khanh arrête la musique, tandis que Taï retourne vivre en Angleterre où les deux frères avaient fait leurs études. En 1972, ils décident de former un nouveau groupe avec quelques amis, mais au bout de six mois, cette première équipe, pas assez motivée, se dissout. Une annonce dans le Melody Maker leur permet de recruter deux nouveaux membres, un Anglais et un Américain, mais là encore, l'alchimie n'est pas la bonne.





Le groupe trouve sa physionomie définitive en 1974 avec les arrivées successives de Jean-Jacques Goldman (guitare, chant & violon), puis de Jean-Alain Gardet (claviers), présenté par des amis, de formation classique mais versé également dans le jazz. Le batteur qui joue alors avec eux sera remplacé au début de l'enregistrement du premier album, le groupe estimant qu'il ne jouait pas assez "en place". Le jeune Stéphan Caussarieu (batterie & percussions), sélectionné parmi une quinzaine de candidats, complète la formation fin 1974. Khanh, à l'époque, est ingénieur du son dans un studio parisien, tandis que Taï travaille comme directeur artistique chez Barclay puis Philips. Goldman, lui, vend des vêtements de sport en banlieue parisienne.



Le groupe réalise deux premiers albums, Taï Phong en 1975, mixé par Andy Scott, et Windows en 1976. Le texte de leurs chansons est essentiellement en anglais ; l'une d'elles, Sister Jane, premier extrait du premier album, sera un succès largement diffusé sur les ondes et dans les discothèques. Sister Jane fait peut être référence à la sœur de Philip K. Dick, ou aux chansons du Velvet Underground Sister Ray et Sweet Jane. [réf. nécessaire]



De 1977 à 1978 s'ensuit la sortie des singles comme Follow Me et Back Again, qui passent inaperçus.



En 1978, Jean-Alain Gardet et Taï Sinh quittent le groupe, et sont remplacés par Pascal Wuthrich et Michael Jones. Jean-Jacques Goldman songe également à partir, de plus en plus critique par rapport au fait de chanter en anglais et non en français ; il ne souhaite notamment plus participer aux tournées (c'est alors Michael Jones qui l'y remplace), mais il acceptera cependant de participer à un nouvel album du groupe, Last Flight, en 1979. Après ce troisième album, le groupe se dissout.



En 1986 sort un nouveau titre écrit par Stéphan Caussarieu, I'm your son, tentative de relance de la carrière du groupe. Jean-Jacques Goldman y participe également, en y faisant les chœurs. Sur la pochette on peut lire que le groupe sortira un album intitulé The return of the samouraï, album qui verra finalement le jour en 2013, après 27 ans d'attente...



Le groupe se reforme en 2000 avec Khanh Maï et Stéphan Caussarieu, rejoints par Hervé Acosta (chant) et Angelo Zarzuelo (claviers), et sort un nouvel album, intitulé Sun.



En 2007, un album est annoncé en préparation, à nouveau sous le nom de The return of the samouraï, avec les titres de Khanh Maï qui n'avaient pas été retenus pour l'album Sun. Il ne reste alors que Khanh Maï de la première formation du groupe, composé de :



Composition, guitare et chant : Khanh Maï

Guitariste : Michaël Zurita

Claviers: Jean-Philippe Dupont

Bassiste : Claude Thill "Klod"

Chanteuses : Barbara Tomachot, Sylvie Tabary et Aïna Quach

Batteur : Benjamin Bergerolle "Benj"

Cet album sortira finalement en 2013, 5e opus du groupe, entièrement composé par Khanh Maï.



En 2014, le groupe connait de légères modifications :



Composition, guitare et chant : Khanh Maï

Chant : Aïna Quach

Bassiste : Claude Thill "Klod

Batteur : Romuald Cabardos

Clavier : Bastien Mcone

Guitare : Davy

Guitare : Gilles le Moyn

Claviers : Jean Phillipe Dupont

Le groupe a fait récemment triomphe au Japon lors d'une tournée.



















http://musique.fnac.com/a10120366/Tai-Phong-The-best-of-2016-CD-album



Rédigé le 22-11-2016 à 22-11-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>