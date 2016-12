Pub





Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines, a annoncé son soutien à François Fillon. - YR (Yvelines Radio).



Lundi 21 novembre 2016, au lendemain matin des Primaires de la droite et du centre, Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines, a annoncé son soutien à François Fillon.



Pierre BEDIER : « L'ampleur du score de François FILLON montre clairement la volonté populaire ; elle donne à la candidature de François FIILLON un élan incontestable pour réparer la France abîmée par l'incurie socialiste ».



Toujours pour Pierre BEDIER « François FILLON est le plus à même de faire le puissant rassemblement de la droite et du centre dont la France a besoin ».



Pierre BEDIER accorde donc tout son soutien et toute sa confiance à François FILLON en indiquant que « ce qu'il fera pour la France sera bon pour les Yvelines ».









Rédigé le 21-11-2016 à 21-11-2016 par YR (Yvelines Radio).

