Un spectacle haut en couleurs... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une pièce surprenante, comme un tableau naïf qui aurait pris vie.



Nous sommes là entre un absurde constructif et du Grand Guignol.



Emile SALIMOV, en est l'auteur et le Metteur en Scène, assisté de Lauren DEGUITRE.



Il est le récipiendaire d'une foultitude de prix décernés en Europe de l'Est.



Il co-signe avec Virginie PETTENATI, toute la création scénique, comme le décor et les costumes qui sont particulièrement réussis.



Lumières: Allan NOVE et Simon CORNEVIN.



Les comédiens semblent prendre beaucoup de plaisir, à jouer cette farce onirique.



Je n'en connaissais aucun, sinon Lauren DEGUITRE qui m'avait bien fait rire dans "La Comtesse d'Escarbagnas". Je disais d'elle: "Une nature comique, qui va aller loin".



Les autres artistes sont: Thierry FERRARI, Jérôme CUSIN, Aurélia AIME, Daniel LAUER et Virginie PETTENATI.



Une bande sonore étonnante !



Il faudrait retrouver ce spectacle avec une programmation plus équilibrée, et dans une salle mieux appropriée que le sympathique Théâtre Clavel, qui a fait des travaux d'embellissement.

