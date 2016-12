Pub





Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch avec cette semaine, trois ans après nous avoir rendiu visite, c’est le grand retour d’Arnold Turboust en tant qu’iivité d’honneur de notre émission ! Il nous présentera son cinquième album salué par l’ensemble de la presse musicale… Et qui porte son nom, tous simplement !



Nous vous ferons également découvrir en musique les travers des États-Unis qui nous étonneront toujours, notamment via l’un des titres d’Arnold de 2007 pleinement d’actualité, intitulé « Hillary« … Vous verrez que même à l’époque, Mme Clinton suscitait à la fois admiration et méfiance…



Que vous ayez fait la fête avec nous lors de notre 200ème en live, Nous vous en proposons cette semaine les meilleurs moments ! L’occasion de (re)vivre les énormes prestations en live de nos artistes Mat Hood, Bob Dirham, Geneviève Morissette mais aussi notre invité surprise : Eduardo Pisani. Ainsi que celles toutes aussi « énormes » des animateurs de Kitsch et Net !



Est-ce le cas également du président élu Donald Trump ? Nous verrons, en tout cas cette déroutante Amérique sera également mise à l’honneur dans notre VidéoKITSCH de la semaine, avec l’une des séries qui représentait sans doute le mieux sa puissance et sa déchéance dans les années 80 : « Dallas » !



Les aventures de Sue Ellen, Pamela et les deux Frères ennemis Bobby et JR, qui virent notamment la première apparition devant la caméra de Brad Pitt, bénéficièrent en plus d’une énorme version française, avec entre autres la voix de Dominique Paturel mais ausis le générique exceptionnel chanté par Michel Salva, qui nous clama comme personne cet « univers impitoyable« …



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 20-11-2016 à 20-11-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

