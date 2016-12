RAMBOUILLET > RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE



Nous découvrons différents aspects de la musique. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Les Carmina Burana sont une cantate scénique composée par Carl Orff en 1935-1936. Le titre complet, en latin, est Carmina Burana : Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis, ou « Poèmes de Beuern : Chants profanes pour chanteurs [solistes] et chœurs, devant être chantés avec instruments et images magiques ». Les Carmina Burana sont une partie de Trionfi, une trilogie musicale incluant également les cantates Catulli Carmina et Trionfo di Afrodite. Le mouvement le plus célèbre est le chœur initial O Fortuna, repris à la fin de l'œuvre.



Rédigé le 21-11-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

