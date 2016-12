Pub





Nous découvrons différents aspects de la musique. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Lee Ritenour est un guitariste de Jazz Né le 11 janvier 1952 à Hollywood. Lee Ritenour commence sa carrière vers l’âge de 16 ans en jouant avec les Mama's & the Papa's. Longtemps demeuré par la suite musicien de studio, Lee Ritenour est un guitariste assez influencé par les sonorités latines (il a notamment tourné avec Sergio Mendes) par Wes Montgomery et Joe Pass. Il commence une carrière solo vers la fin des années 1970. Il participe au développement d'une nouvelle sonorité typique des années 1970, soit un mélange d'electro et de jazz très rythmé avec des effets fulgurants.



