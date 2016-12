Pub





Vous allez CA-PO-TER... (Halluciner!) - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une cousine de l'autre côté de l'Atlantique, m'avait dit, il y a déjà quelques années:



- Si André Sauvé vient en France, il faudra que tu ailles le voir !



Quelqu'un d'autre m'a vanté son spectacle, après l'avoir vu en Avignon, au Festival Off.



Alors, je suis allé le voir, ce soir, dans la petite salle du Théâtre des Mathurins..



Il avait quasiment fait le plein, juste deux ou trois fauteuils de libre, pour d'éventuels retardataires.



A lire les critiques, je m'attendais à devoir défricher un vocabulaire local... Alors, j'avais révisé l'abécédaire proposé par l'artiste, sur son site officiel.



Mais que nenni, mis à part la musicalité de son accent, qui nous invite à rejoindre cette belle contrée, il a parfaitement francisé son spectacle.



Il joue de son allure, de ses postures et son humour baigne dans un absurde... philosophique...



Sa construction d'une maison pour moineaux, est un petit bijou.



Il se sert d'un canapé, comme d'un Cheval d'Arçon.



Il parle vite, et en finit de même... 55 minutes...

Sur le Flyer, on nous dit: "Vous allez CA-PO-TER", ce qui veut dire "Halluciner !".



On riait beaucoup devant moi, alors Mission réussie !







Du Jeudi au Samedi à 21H00



Matinée le Dimanche à 16H00







Durée: 55 Minutes.







THEÂTRE DES MATHURINS



01 42 65 90 00







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 19-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

