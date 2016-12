Pub





RAMBOUILLET > RENCONTRE AVEC



RENCONTRE AVEC...















Télécharger le PodCast "Rencontre avec..."

Un micro-rencontre pour découvrir ce qui nous entoure... - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Julia Deubel est éducatrice comportementaliste canin depuis 2007, elle a également travaillé en clinique vétérinaire pendant 10 ans. Consciente qu'au-delà de changer le comportement indésirable il faut prendre en compte le ressenti de l'animal et que son comportement est motivé par une émotion, elle a orienté son approche vers les thérapies comportementales et cognitives. Le but n'est donc pas de contraindre mais de comprendre et améliorer la perception que le chien a de son environnement et de son entourage. La rééducation passe par la compréhension et la libération des nœuds émotionnels. Invité(e)(s) au studio : JULIA DEUBEL VALéRIE GONCALVES.



Rédigé le 19-11-2016 à 19-11-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>