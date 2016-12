Pub





LE MARRONNIER DE LA RUE CAULAINCOURT















Un nouveau petit bijou... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Bérangère DAUTUN, était éblouissante très récemment au Studio Hébertot, dans "Je l'appelais monsieur Cocteau", déjà dans une Mise en Scène de Pascal VITIELLO, qui signe celle de ce spectacle, assisté de François RAÜCH de ROBERTY.



Ce nouveau spectacle qui évoque la rue Caulaincourt, toute proche du théâtre LE FUNAMBULE MONTMARTRE, qui a fait peau neuve, est un nouveau petit bijou.



Cette pièce à deux comédiennes, d'une histoire pleine de tiroirs à secrets, est émouvante et touchante.



Depuis trois générations, trois femmes se retrouvent chacune à son tour, sans compagnon, semblant se transmettre le sentiment d'abandon.



Edith, (Lou GUYOT), veut trouver cette vérité que nul ne connait.



Lucie, (Bérangère DAUTUN), l'aide de sa présence intuitive et affectueuse.



Lou GUYOT, est une toute jeune comédienne, qui vient des Cours Florent.



C'est Veronick BOURDONCLE, qui est l'auteur du roman, et qui signe l'adaptation théâtrale.



Lumières: Thibault JOULIE

Son: Sylvain DENIS







Durée: 1H15







Jusqu'au 23 Décembre 2016



Du Jeudi au Samedi à 19H30



Matinée le Dimanche à 16H00











THEÂTRE LE FUNAMBULE MONTMARTRE



01 42 33 88 83











Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 18-11-2016 à 18-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

