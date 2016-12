Pub





Erratum: Bien lire PASSAGE EN REVUE - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Un très joli spectacle, écrit par Estelle DANIERE et Flannan OBE, qui en signe la Mise en Scène.



Flannan Obé, je l'ai applaudi plusieurs fois: "Le Crime de l'Orpheline", "L'Envers du Décor", "Je ne suis pas une Libellule".



Estelle DANIERE a débuté la danse comme petit rat, à l'Opéra Garnier.



C'est une très jolie femme, avec une silhouette de rêve, dernière meneuse de l'ultime revue des Folies Bergère.



"PASSAGE EN REVUE", c'est toute une galerie de personnages et une vingtaine de chansons.



C'est elle qui a imaginé la chorégraphie du French-Cancan, dans "Les aventures d'Adèle Blanc-Sec" de Luc Besson.



C'est elle encore, qui est créditée de la Mise en Scène des talentueuses "Swinging Poules" et autres remarquables "Sea Girls".



Elle est accompagnée au piano par le sympathique Patrick LAVIOSA, dont personne n'a oublié son rôle dans "Les 2 G Artistes de Music-Hall".



"PASSAGE EN REVUE", du charme, de la classe.

Durée: 1H15







Jusqu'au 13 Décembre 2016.







Chaque Mardi à 20H00







Costumes: Jean-François CASTAING.



Lumières: Jacques Magic ROUVEYROLLIS.











THEÂTRE LES FEUX DE LA RAMPE



01 42 46 26 19











Robert BONNARDOT



Rédigé le 16-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

