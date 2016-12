Pub





François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." Le Comédien Gauthier Fourcade à l'occasion de son spectacle "Liberté ! " & Francky le Tricheur pour son spectacle de Magie Close Up du 17/11 au Long Island à Rueil Malmaison 92 - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Gauthier Fourcade est un comédien et auteur de théâtre français né en 1962 à Oran (Algérie). Il est surtout remarqué pour ses solos d'humour poétique et philosophique.



Dans ses débuts (Fou… comme Fourcade, 1987 ; Le Cœur sur la main, 1996), son style proche de celui de Raymond Devos le fait considérer par la presse écrite comme l'un des héritiers.



Ses spectacles plus récents (Si j'étais un arbre, 2000 ; Le Secret du temps plié, 2006 ; Le bonheur est à l'intérieur de l'extérieur de l'extérieur de l'intérieur, ou l'inverse, 2010) marquent progressivement l'abandon de la forme classique d'une succession de sketchs au bénéfice d'une continuité de type théâtral.



Gauthier Fourcade est aussi l'auteur de plusieurs pièces de théâtre, dont L'Amicale des contrevenants, jouée au Théâtre de la Huchette à Paris en 2002.



Il est l'inventeur de jeux de réflexion et de stratégie, tels Yin-Yang primé au Concours international des inventeurs de jeux de Boulogne, et Atride qui figure en bonne place dans le livre Histoire des jeux de pions, de Pierre Boutin.















« Liberté ! (avec un point d'exclamation)» est un cri de révolte à la fois philosophique et sociétal. Il s’oppose à une vision réductrice et déterministe de l’homme et le rétablit dans sa dignité d’être doué de libre arbitre et même de magie ! Il dénonce la confiscation de la démocratie par des grands groupes industriels et donc de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il regrette que le vide spirituel se trouve rempli par le regain d’une religiosité rigoriste qui menace notre liberté de pensée. Ces thèmes s’articulent autour de l’histoire d’un homme qui a une curieuse maladie : il n’arrive pas à faire des choix. Mais est-ce vraiment une maladie si rare ?



Je vous rassure : tout cela est drôle ! Car mes arguments sont toujours aussi absurdes et mes raisonnements délirants. L’univers devient surréaliste. Il y est question d’amour, de Romains, de moulins à paroles produisant de l’électricité, de voitures dont le volant ne peut tourner qu’à droite. On s’évade, on quitte le quotidien. Mais c’est pour mieux y revenir, car à la fin du délire … je touche !







C'est William MESGUICH qui assurera la mise-en-scène. Plusieurs directeurs de salles ont programmé ce spectacle avant même qu'il existe. Ainsi "Liberté! (avec un point d'exclamation)" sera joué au Grenier Théâtre de Verdun en avril 2017, au Théâtre de Saint-Maur en mai et au Festival d'Avignon en juillet. D'autres dates devraient encore tomber.



Avant d'aller plus loin, écoutez les sages paroles d'Eric ANTOINE (l'homme qui remplit Bercy et les coeurs):



https://fr.ulule.com/liberte-spectacle/

____________________________________________________________________________________________________



http://www.franckytricheur.com/category/actualites/





Long Island Cafe Rueil malmaison

17 novembre 18h30/23h30

Francky le tricheur vai vous délecter de ses tours le jeudi 17 novembre pour une soirée close up.





2 passage Napoléon 3

Rueil-Malmaison









Appeler le 01 57 69 28 60







Rédigé le 15-11-2016 à 15-11-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

