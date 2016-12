Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



RIMENDO JOUE BORIS VIAN















Télécharger le PodCast "RIMENDO joue BORIS VIAN" Affiche

Dans le cadre de Musical'In - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



J'avais noté, de longue date, de venir voir ce spectacle Mercredi 16 Novembre, dans le cadre de Musical'In, dont la programmation reprendra en janvier, au Théâtre TREVISE.



Malheureusement, un problème personnel me prive de ce Show.



Mais, comme j'en ai beaucoup entendu parler, je le recommande - de confiance - très vivement !!!



Le groupe RIMENDO, joue Boris Vian.



"A force de les voir, il y a des mots qui vous rendraient malades, des mots connus, mais très dangereux à manier, sauf si on les entoure de musique..."



Boris VIAN







Les musiciens:



Piano et arrangements: Virginie PEYRAL



Chant: Lou TAVANO et Sarah OLIVIER



Bugle, Trompette: Malo MAZURIE et Julien ALOUR.



Contrebasse: Sylvain DUBREZ



Batterie: Nicolas GRUPP.

Ne faites pas comme moi, ne ratez pas cette représentation... Je vais prendre date, pour la prochaine...



Durée: 1H30







Le Mercredi 16 Novembre 2016 à 20H00











Robert BONNARDOT







THEÂTRE TREVISE



01 48 85 97 90









Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 15-11-2016 à 15-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>