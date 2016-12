Pub





LE PERRAY EN YVELINES > RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE



RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE

















Nous découvrons différents aspects de la musique. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Värttinä est un groupe de musique folk et folk rock finlandais fondé par Sari et Mari Kaasinen en 1983 dans le village de Rääkkylä (en Carélie du Nord, dans l'Est de la Finlande). Le groupe était à l'origine formé d'un ensemble de chanteuses jouant du kantele, accompagnées de quelques instrumentistes masculins. Il se consacrait à la musique traditionnelle de leur région. Fortement remanié en 1990, Värttinä est devenu célèbre après la sortie de leur disque Oi Dai. Sari Kaasinen a quitté le groupe en 1996. Leurs trois disques Kokko, Vihma et Ilmatar forment une trilogie inspirée des chansons traditionnelles relatant les mythes finnois



Rédigé le 15-11-2016 à 15-11-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>