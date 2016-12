Pub





Un voyage sonore au pays du jazz et de ses influences. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Toot Thielmans nous raconte : « J’ai rencontré Bill Evans en 1959. Il était encore soldat et venait nous écouter avec George Shearing. D’apparence, c’était un vrai plouc, du moins un solide gaillard, avec des bras costauds. Au Blue Note de Chicago, il s’était présenté à moi un soir, me demandant s’il pouvait m’accompagner. Il a rejoint New York et a vite commencé à faire parler de lui. On s’est revu, on a fait quelques trucs sans vraiment jouer ensemble. Vingt ans plus tard, en 1979, son agent Helen Keane me téléphone et me demande si j’accepte de venir faire un ou deux morceaux sur le prochain album de Bill en quintet pour la Warner Brothers. J’étais à la fois honoré et... intimidé. Bill Evans : l’une des grandes lumières du jazz moderne m’invitait sur son disque ! J’étais si intimidé de le rejoindre en studio que je lui ai proposé de venir m’écouter jouer avant de faire appel à moi. Ce qu’il a fait. Mais Bill aimait ma musique, et il voulait montrer aux puristes du jazz ce dont j’étais capable. C’est parce que Bill avait craqué sur mon travail avec Paul Simon que l’on a enregistré cette version de Days of Wine and Roses dans l’album Affinity. Quelle version ! C’est devenu un classique du jazz. Rare sont ceux à savoir que ce sont mes arrangements et pas ceux de Bill. »



Rédigé le 15-11-2016 à 15-11-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

