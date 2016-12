Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



SEULAUMONDE AU THéâTRE DE BELLEVILLE















Télécharger le PodCast "SEULAUMONDE au Théâtre de BELLEVILLE" Affiche

A suivre, pour l'auteur et l'interprète... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



"SEULAUMONDE", est seul... En plus, il est mort, il a 20 ans et refuse de partir.



"SEULAUMONDE", est un monologue pour trois personnages.



Un cri de vie, de résistance à la fatalité et à l'absurde de l'existence.



Un texte de Damien DUTRAIT, dans une Mise en Scène de Emmanuelle RAMU et de Nelson-Rafaell MADEL, qui en est l'interprète.



Scénographie et Lumières: Nicolas DELARBRE, assisté de Pascale RENARD.



Son: Nicolas CLOCHE.







L'interprète est l'essence et le sens de ce spectacle. Il joue sans le moindre pathos.



Un mort qui parle? Il est sa mère, son père et lui.



Le comédien est brillant, on chemine entre le rire et les émotions.



L'auteur et les interprètes sont à suivre, pour de nouvelles aventures, car ils ont du talent.

Du 06 au 22 Novembre 2016



Les Lundis et Mardis à 19H15



Et chaque Dimanche à 20H30







Durée: 1H10







Spectacle vu et apprécié par Fabienne SCHOULER.







THEÂTRE DE BELLEVILLE



01 48 06 72 34







Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 13-11-2016 à 13-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>