LE GRAND DEBALLAGE















Affiche

Déjanté et jouissif !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



En 2014, après avoir vu "Même pas vrai" de Nicolas POIRET et Sébastien BLANC, je disais y retrouver la magie du duo Poiret-Serrault.



C'était très drôle.



Une écriture différente pour ce "Grand Déballage", c'est totalement déjanté, et les comédiens font merveille.



Linda PREVOT-CHAIB, c'est un pur bijou de comédienne, et je ne comprends pas, comment je n'ai pu l'applaudir avant ?



Elle est fantastique !!!



Son partenaire, c'est Pascal ZELCER, comédien dans l'âme formé par Anne-Marie Lazarini. Un triste événement familial l'a orienté vers un autre métier. Il est devenu attaché de presse, et il en est un très renommé, c'est lui notamment qui est en charge du plus grand succès actuel, "EDMOND", au Théâtre du Palais-Royal.



On sent qu'il s'éclate sur la scène du Théâtre La Boussole.



Linda Prévot-Chaib, joue en alternance avec Sophie TELLIER, une talentueuse ex-danseuse, que j'avais remarqué dans "La nuit d'Eliot Fall".

Louise Delalande est une auteur qui fait vivre les aventures de Jennifer, son personnage fétiche... Ce qui ne convient plus à son éditeur qui débarque et lui faire écrire une biographie à enflammer les tabloïds.



Ce sont les étapes de cette autobiographie supposée, que nous survolons.



Cette pièce est un exercice de style, qui ressemble à l'humour de Jean-Pierre Mocky, tellement apprécié du duo



Poiret-Serrault.



La Mise en Scène, est de Anne BOUVIER, c'est tout dire...







Lumières: Denis KORANSKY



Musique: Pierre-Antoine DURAND



Scénographie: Pauline GALLOT



Collaboration artistique: Marie-Céline NIVIERE (...)



Vidéo: Frédéric CUSSEY.







Durée: 1H15



Jusqu'au 15 Janvier 2017

Du Mercredi au Samedi à 20H00



Matinée le Dimanche à 18H00







THEÂTRE LA BOUSSOLE



01 85 08 09 50











Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot- Novembre 2016



Rédigé le 12-11-2016 à 12-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

