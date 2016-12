Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



LE CRIQUET RUSSE















Télécharger le PodCast "LE CRIQUET RUSSE" Affiche

Ne boudez pas votre plaisir, venez les applaudir !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une comédie de Morgan AQUERRE, dans une Mise en Scène d'Alan AUBERT-CARLIN, qui m'avait fait rire dans "Le Gâteau de Troie". (Il est Hugo, personnage épisodique dans "Scènes de Ménage" surM6. Il est aussi un comédien de doublage, très apprécié.)



Les deux artistes ont monté La Compagnie des "Mauvais Garçons", ils jouaient l'année dernière "Pot Pourri", au Théâtre Montmartre-Galabru.



Le CRIQUET RUSSE, est leur dernière aventure, partagée avec Nathalie COUTURIER, une comédienne à suivre...



JIM, aime la solitude de son appartement, mais OLGA débarque dans sa vie, bientôt suivie de Jules, un parasite professionnel qui se promène avec l'urne funéraire de sa maman.



Olga va vivre avec Jules et Jim, mais nous sommes très éloignés de l'ambiance du célèbre film de François Truffaut.



Les trois personnages se mentent, et la vérité va se révéler au long de la pièce.



C'est une petite comédie sympathique, façon Café-Théâtre.



Comme le disait Patrick Rouet dans Reg'Arts: "Nathalie Couturier est pétillante à souhait".

Pour paraphraser la gentille Virginie Lemoine: "Ne boudez pas votre plaisir, et venez vite les applaudir !!!"







Jusqu'au 31 décembre 2016



Salle 60



Les Jeudis et Samedis à 21h30







Durée: 1H15







THEÂTRE LES FEUX DE LA RAMPE



01 42 46 26 19







Robert BONNARDOT









Copyright: Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 11-11-2016 à 11-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>