THEATRE > SORTIES à PARIS - 2



LES PRIMAIRES... DES PRIMATES















Le succès habituel des chansonniers... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



LES PRIMAIRES... des PRIMATES, le tout nouveau spectacle du Théâtre des 2 Ânes.



Comme à l'habitude, toute la classe politique en prend pour son grade, à Droite comme à Gauche.



La délicieuse Florence BRUNOLD, tellement convaincante en Ségolène Royal.



Une nouvelle venue, Emilie-Anne CHARLOTTE, sans doute en devenir, car très discrète pour l'instant...



Gilles DETROIT, dont j'avais bien aimé le spectacle "Le meilleur de moi-même", il y a quelques années.



Michel GUIDONI, tous les talents, ("Le Bouffon du Président", "Le Président, sa femme et moi").



Jean-Pierre MARVILLE, l'un des piliers du théâtre, avec le boss, le truculent Jacques MAILHOT.



Comme toujours, la salle était pleine, et le public conquis dès l'entrée.



Dans cette salle, un autre spectacle le dimanche à 18H00 et le lundi à 20H00.



Paul DUREAU, dans "Politic Circus".



Un jeune chansonnier de 21 ans, dont on dit beaucoup de bien.







LES PRIMAIRES des PRIMATES, vous attendent du:



Mercredi au Samedi à 20H30



Matinée le Samedi à 16H00



Matinée le Dimanche à 15H00







Durée; 2H00, (Cela semble un peu longuet...)







THEÂTRE DES 2 ÂNES



01 46 06 10 26







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 11-11-2016 à 11-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

