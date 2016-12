Pub





VOYAGE A TOKYO AU THéâTRE PARIS-VILLETTE















Une adaptation ambitieuse - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une adaptation théâtrale, d'après le film de Yasujiro OZU, co-écrit avec Kogo NODA.



Une Mise en scène de Dorian ROSSEL, assisté de Clément LANZA.



Dramaturgie: Carine CORAJOUD.



Un couple de retraités se rend à Tokyo pour y retrouver enfants et petits-enfants.



Les enfants, très occupés, dans le tourbillon de la vie et plutôt indifférents à leurs parents, se cotisent pour les éloigner de Tokyo en leur offrant un séjour au bord de la mer.



Mais, rien ne va se passer comme prévu...



L'écriture d'Ozu et de Noda est épurée, incisive, tout en restant pudique.



J'ai été sous le charme de cette adaptation ambitieuse.



A noter la présence et l'excellence du seul Japonais de la distribution: Yosho OÏDA.



Une formation musicale, contrebasse, batterie et guitare joue en Live la partition de Anne GILLOT.



Les autres comédiens, sont:







Delphine LANZA (Collaboration artistique)



Michèle GLEIZER



Rodolphe DEKOWSKI



Xavier FERNANDEZ CAVADA



Fiona SANMARTIN



Elodie WEBER







Jusqu'au 19 Novembre 2016



Du Mardi au Jeudi à 20H00



Vendredi à 19H00, Samedi à 20H00, Dimanche à 16H00.



En tournée:



Le 22 Novembre: LA GARANCE à Cavaillon



Les 24 et 25 Novembre: LE MERLAN à Marseille



Les 29 et 30 Novembre: Théâtre de Caen







Lumières: Abigail FOWLER



Costumes: Amandine RUTSCHMANN

Durée: 1H20







Spectacle vu par Fabienne SCHOULER.







THEÂTRE PARIS-VILLETTE



01 40 03 72 23





Robert BONNARDOT





Copyright Robert BONNARDOT - Novembre 2016



Rédigé le 11-11-2016 à 11-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

