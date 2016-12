Pub





Bio-diversité et projets d'aménagement font bon ménage dans les Yvelines : inauguration du premier site de compensation environnementale. - YR (Yvelines Radio).



Mercredi 9 novembre à 14h avait lieu l’Inauguration du premier site de compensation environnementale, à Montesson.



Joséphine KOLLMANNSBERGER, vice-Présidente du Conseil départemental des Yvelines, déléguée à l’environnement, nous a présenté cette mission engagée par le Département depuis quelques années pour assister les maîtres d’ouvrages à la mise en œuvre de leurs obligations légales de réduction de l’impact sur l’environnement.



Nicole BRISTOL, conseillère départementale et adjointe au Maire de Montesson, quant à elle, nous a parlé de l'association agri-urbaine « Plaine d’Avenir 78 » qui s’inscrit dans ce projet.



Et ce n'est pas l'attractivité du territoire chère à Pierre BEDIER qui s'en plaindra.





