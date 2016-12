Pub





ISABELLE DE BOTTON DANS LA PARISIENNE D'ALEXANDRIE















Un spectacle émouvant de et avec Isabelle de BOTTON - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



En Septembre dernier, j'ai fait une chronique sur ce spectacle, sans avoir eu le plaisir de l'applaudir. C'est chose faite !!!



Curieusement, en écoutant Isabelle, j'ai eu le souvenir des confidences de Claude François, avec lequel j'ai fait des milliers de kilomètres la nuit, au milieu des années 60.



Ils ont été tous les deux victimes de Nasser, de la nationalisation du canal de Suez et de l'Egypte.



Ce soir, j'ai à nouveau senti les parfums enivrants de ce pays que j'ai eu la chance de connaître en 1972.



Isabelle de BOTTON, nous fait vivre sa petite enfance, et le départ vers une "terre promise".



En France, elle sera confrontée à un pays mal sorti de son anti-sémitisme.



Dans une école communale de Neuilly-sur-Seine, la Maîtresse demande aux élèves:



- Quelle est votre religion?



Catholique, pour l'une et Protestante pour l'autre, à son tour, toute souriante, Isabelle répond:



- Madame, moi je suis Juive !



Et la gentille maîtresse répond:

- C'est bien Isabelle... de l'avouer...







On pourrait souhaiter que tout ça ne relève, que du passé, mais je n'en suis pas si certain...



Un très beau spectacle avec plus d'émotions que de rires.



Venez-vite l'applaudir, avant le bonheur de la retrouver dans une comédie, où elle nous fera vraiment rire, une fois de plus!!!



Une Mise en Scène de la pétillante et fidèle Michèle BERNIER, assistée de Sophie DESCHAMPS.



Décor: KOKO







Durée: 1H20











Chaque Mardi à 19H00







THEÂTRE DE LA COMEDIE BASTILLE



01 48 07 52 07



Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 09-11-2016 à 09-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

