Pub





GERARD MAJAX & SYLVAIN GARY > UNE HEURE AVEC



" UNE HEURE AVEC..." GERARD MAJAX & SYLVAIN GARY















Télécharger le PodCast "" UNE HEURE AVEC..." GERARD MAJAX & SYLVAIN GARY" Affiche

François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." gérard Majax & Sylvain Gary à l'occasion du spectacle "Mots pour maux" au Théâtre des Mathurin à Paris ,Tous les Lundis à 19h00 du 14 novembre 2016 au 19 décembre 2016 . - François JOYEUX (Yvelines Radio).





Sylvain Gary chante Mots pour maux

Théâtre des Mathurin, Paris

Tous les Lundis à 19h00



du lundi 14 novembre 2016

au lundi 19 décembre 2016





Entrez dans un tourbillon de chansons insolites pour oublier vos maux.



Accompagné par François Martin au piano et par Leïla Renault à la contrebasse, Sylvain Gary interprète 16 chansons humoristiques. Toutes ses créations des clins d'oeil sur la vie et des coups de projecteurs sur des personnages étonnants :

- Coeur de Latex - voleur de nains de jardin - Adam et Adam

- Fleur carnivore – Miss Métro – etc.



Les musiques de ses chansons ont été composées principalement par François Martin et deux chansons l'ont été par le Brésilien Gil Ayo et par Roddy Julienne. L'univers insolite de Sylvain vous enchantera et ses bons mots vous feront sourire au point d'oublier tous vos maux.





Auteur : Sylvain Gary





http://www.theatredesmathurins.com/spectacle.php?id=362





________________________________________________________________________________________________________



GERARD MAJAX







Né à Nice, Gérard suit ses parents à Paris à l’âge de cinq ans où il suit des études à l’Ecole Normale d’Auteuil puis à l’Institut de Psychologie de la Sorbonne.



Dès dix-huit ans, il gagne sa vie en présentant des numéros de magie dans plusieurs cabarets dont les célèbres Tête de l’Art et Crazy Horse Saloon.

Gérard choisit définitivement la carrière d’artiste en acceptant la tournée du Music Hall de France de l’Olympia. Il parcourt le monde entier en présentant un numéro original : une leçon de pickpocket, à l aide d’un gilet électronique.



De retour en France, c’est l’aventure télévisuelle avec des émissions qui remportent un gros succès : Y’a un truc puis Passe-Passe, Abracadabra, avec pour la première fois au monde des caméras cachées basées sur la magie, Magie Majax grandes illusions faisant participer des vedettes du show-biz, Magic Hall, Club Dorothée, Magic Club, etc.



Soucieux de la vulgarisation de l’art magique, il publie une trentaine de livres et une quinzaine de boîtes de jeux.

Toujours marqué par sa formation psychopédagogique, il mène un combat constant contre les escrocs de la parapsychologie, du genre Uri Geller, qui prétendent guérir à distance. Cela mènera à des défis, des ouvrages spécialisés et une collaboration avec des scientifiques et des journalistes de renom.

Son approche de la magie poussera Gérard à créer ou à participer à des spectacles à version théâtrale : Carré Magique, Moïse (opéra Rock), Félicité (pièce anti-raciste), Abracadabra, A la poursuite de la sorcière bleue (comédie musicale magique) et tout dernièrement : The great Zoltan (mise en scène Jean-Claude Dreyfus).



La passion de Gérard Majax pour les illusions d’optique lui donnera l'idée en 2000, de créer l’Hallucinoscope, système de réalité virtuelle sans électronique qui donne l’illusion de traverser la matière ou de marcher en lévitation. Musées, parcs d’attactions et marques de prestige l’utilisent à travers le monde.

Le célèbre Parc d’ attraction le « Futuroscope » s’ en est servi pour ouvrir la« citadelle du vertige » permettant de traverser une BD géante de Moebius.



Mais le spectacle de scène et le contact du public restent très importants pour notre magicien et c’est dans l’ esprit Comédia dell’ Arte qu’ il va présenter en 2006 au Festival d’ Avignon Magia dell’ Arte .

Gérard publie en 2007 « tricheries au Poker » puis en octobre 2008 un livre d’ anecdotes et de souvenirs : « les dessous du Magic-Hall ».

Le théâtre du Balajo l’ accueille en novembre et décembre 2008 pour le spectacle : « à la conquête du Paranormal », mis en scène par Didier Brice.

Gérard crée et présente « les Trophées Robert-Houdin » à Blois dans le cadre de la Maison de la Magie.Directeur artistique du congrès magique « la Colombe d’ Or » à Juan-les-Pins, Gérard choisit en mars 2009 le thème des « femmes magiciennes »pour le gala ouvert au public.



L’ aventure magique, sous toutes ses formes, continue.



www.majax.com



________________________________________________________________________________________________________



SYLVAIN GARY



Depuis tout jeune, Sylvain Gary écrit des poèmes.

Au fil des années, les poèmes sont devenus des textes et des chansons, puis des amis musiciens les ont mis en musique.

L'univers de Sylvain Gary apparut dans toute sa fantaisie !

Clins d'oeils sur la vie, coups de projecteurs sur des personnages étonnants, appels romantiques et éclats de rire.



De scène en scène, Sylvain a affirmé sa personnalité :

Lucidité, par rapport au monde qui l'entoure, et humour cocasse et insolite en sont les principaux composants.



Sylvain Gary est également Comédien.





http://www.sylvaingary.com









Rédigé le 09-11-2016 à 09-11-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>