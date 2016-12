Pub





LA SOBRIETE ENERGETIQUE HEUREUSE















Par et pour les Colibris de Versailles avec l'ALEC SQY - Renaud ANZIEU (Yvelines Radio).



Le 21 mai 2016 l'équipe de 7 familles des Colibris de Versailles est sur la première marche du podium du défi famille énergie sur le sud-yvelines parmi les 13 équipes existantes. Avec 21 % de baisse de consommation l'équipe a pu économiser en moyenne 400€ par famille participante.

Fort de ce succès des liens se sont créés entre les Colibris de Versailles et l'association organisatrice de ce défi qui est l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'ALEC est l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint Quentin en Yvelines, au service des particuliers, des professionnels et des collectivités locales. Elle intervient en amont des projets pour aider à choisir les équipements et les interventions à faire au regard des enjeux énergétiques et climatiques comme l'analyse énergétique des bâtiments, les technologies d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, les aides financières pour les particuliers et collectivités, les éco-gestes.

Cette association intervient sur la moitié sud des Yvelines, sur les agglomérations de Saint Quentin-en-Yvelines, Rambouillet Territoires et Versailles Grand Parc, ainsi que sur le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

L'émission a permis de voir comment cette association pouvait aider des colibris qui voulait faire leur part ici et maintenant sur la question de l'énergie. Invité(e)(s) au studio : FRANK SENTIER ET CLEMENT BRONDOLIN . .



