Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE...LE RETOUR















Télécharger le PodCast "UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE...Le retour" Affiche

Un nouveau succès de la Compagnie des Hauts de Scène - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une comédie de Jean DELL et de Gérald SIBLEYRAS, écrite en 2003. (9 nominations, 5 Molières).



Devenu un film du regretté Bernard Rapp, en 2004.



En Juillet 2011, je viens voir la version Mise en Scène par Jean-Christophe BARC, au Studio Marie-Bell du Théâtre du Gymnase.



C'était déjà une production de la Compagnie des Hauts de Scène, avec la présence de nombre de ceux qui étaient là, ce soir.



J'ai revu la pièce en 2015, au Théâtre de PARIS, avec Isabelle Gélinas et Bruno Salomone.



Et ce titre revient à l'affiche, dans une Mise en Scène de Eric LAUGERIAS.



Avec: Alain CERRER, il est excellent, et on souhaite le revoir plus souvent au Théâtre.



Je le connaissais plus comme Metteur en Scène. ("Le Gang des Potiches" ou "Cuisine à domicile").



Laure TREGOUËT, est une comédienne dynamique, et c'est fabuleux ce qu'elle fait avec sa Compagnie.



Dommage ce soir, que Nathalie TREGOUËT,soit pratiquement aphone. Il a été courageux pour elle, de monter sur scène.Il y a aussi Michel BALADI, dont je garde un très bon souvenir dans une belle version de "Cyrano de Bergerac", au Théâtre 14.



Et enfin, Fabrice PANNETIER, qui joue en finesse, a le ton juste. Un comédien à suivre...







Costumes: Axel BOURSIER



Lumières: Elodie MURAT, un vrai talent.



Une soirée à recommander. Curieusement, ce soir la salle était majoritairement très "Gay".



Comme le dit Virginie Lemoine: "Ne boudez pas votre plaisir!"







Durée: 1H20







Dimanches et Lundis à 20H00



THEÂTRE LE MELO D'AMELIE



01 40 26 11 11







Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 08-11-2016 à 08-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>