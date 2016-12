Pub





FAUSSES FIANCAILLES... ET CONSéQUENCES...















Télécharger le PodCast "FAUSSES FIANCAILLES... Et Conséquences..." Affiche

Un pièce à tiroirs... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



La nouvelle comédie de Rémy GIORDANO, qui en est le Metteur en Scène...



En 2013, j'avais bien aimé, du même auteur: "Pourquoi faire simple..."



En 2015, je suis resté sur ma faim, avec "le Jouet abandonné", sans surprise.



Avec ces "Fausses Fiançailles", il nous propose une pièce qui rebondit sans arrêt et interprétée par deux comédiens que je découvre.



Leslie CARLES, qui a été formée aux Ateliers de Jack Waltzer, qui perpétue la méthode Actor's Studio.



Une jolie jeune femme, cascadeuse, sportive, au regard expressif.



Pascal LAMBERT, qui a été un personnage récurrent dans une série télévisée à succès, et il a un talent reconnu, comme chanteur.



Une histoire où les mensonges s'enchaînent de plus belle.



J'ai entendu bien des rires dans la salle, qui affichait complet.



Les comédiens sont forts, car l'auteur devant moi riait tant, qu'il semblait redécouvrir son texte?







Durée: 1H15

Les Samedis et Dimanches à 16H00



THEÂTRE LES FEUX DE LA RAMPE



01 42 46 26 19







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 07-11-2016 à 07-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

