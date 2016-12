Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



Y'A PAS D'AVION A ORLY !!!















Télécharger le PodCast "Y'A PAS D'AVION A ORLY !!!" Affiche

Le plaisir de revoir Estelle SIMON - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



J'avais bien aimé, en 2015, la comédie de Laurence BRU: "Un Mariage est si vite arrivé".



Elle en avait confié le premier rôle à Estelle SIMON, qui est sa propre fille.



J'avais remarqué le talent de cette jeune femme dans: "Tout et bien, qui finit bien", au Théâtre 14.



Je retrouve cette talentueuse comédienne ce soir, donnant la réplique à sa maman, toujours auteur de la pièce.



Laurence BRU, signe aussi la Mise en Scène avec Christian GARCIA REIDT... Comme la dernière fois.



Laurent LARCHER, est le troisième comédien de cette affiche.



Il y a des voix off de Gigi LEDRON, (une jolie comédienne) et de Patrick MANCINI, (Un comédien brillant que l'on aime à retrouver sur scène).



J'ai été moins enthousiasmé que la dernière fois, mais un groupe devant moi, riait de très bon coeur, à chaque réplique...



Quant au titre, je pense qu'il a été trouvé au terme d'une belle soirée... Conviviale.



-Y'a pas d'avion à Orly !



-Mais si, il y a des avions !

- Non... C'est nouveau...











Durée 50 minutes







Samedi et Dimanche à 18H00







THEÂTRE LES FEUX DE LA RAMPE



01 42 46 26 19







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 06-11-2016 à 06-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>