LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIERE















Pour le travail des comédiens... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Je n'ai jamais été emballé par la version de Mikhaïl BOULGAKOV (1891-1940), sur la vie de Molière.



C'est pour moi, comme si Yann Moix, voulait biographer Stefan Sweig.



"Touche pas pas à mon Molière" !!!



Tous ces personnages sont si éloignés, les uns des autres.



J'avais vu - et aimé - LE REVIZOR- de la même troupe: le Collectif Voix des Plumes, déjà au Lucernaire.



Lully est au piano.



Ronan RIVIERE, joue "Boulgakov", et "Molière", il est adaptateur, Metteur en Scène du spectacle.



On peut saluer son travail, et sa performance.



En alternance, François KERGOULAY.



Michaël COHEN, est l'acteur couteau-suisse, à la fois "Poquelin Père, Joseph Béjart, Gros-René, Mascarille, Louis XIV, et d'autres encore.

Olivier MAZAL, est au Piano, façon Lully....



Les Lumières sont de: Marc AUGUSTIN-VIGUIER et Sarah TICK, a talentueusement collaboré à la Mise enScène.







Du Mardi au Samedi à 18H30



Matinée le Dimanche à 16H00







Durée: 1H05











THEÂTRE LE LUCERNAIRE



01 45 44 57 34











Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016



Rédigé le 05-11-2016 à 05-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

