LE BRICE DE NICE DE LA CHANSON FRéDéRIC CHEZAL... ET UN HOMMAGE à BERNARD CONSTANT

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch, avec cette semaine,alors que Brice de Nice a de nouveau envahi les salles de cinéma, nous recevons le plus « surfeur » des chanteurs : Frédéric Chezal, quelques jours avant son show au Magique du 17 novembre ! En attendant la sortie de son nouvel album, il nous offrira également en avant premièrez un extrait de ce futur opus en live !



Dans notre rubrique VidéoKITSCH, nous ferons également un clin d’oeil au personnage de surfeur incarné par Jean Dujardin en compagnie de notre nouvelle animatrice Céline, en nous plongeant dans l’origine des « Surf movies » ! A travers une série mythique : « Gilligan’s Island« , ou « Les joyeux naufragés » en français ! Des Robinsons qui ont traversé les décénnies, et qui ont même fait l’objet de plusieurs films, dopnt un avec les « Harlem Globe trotters » !



Et bien sûr, quelques jours après notre grande soirée concert à l’occasion de notre 200ème émission, nous rendrons également l’hommage qu’il mérite à l’un de nos premiers invités : Bernard Constant. Epoux d’Atsuko, père de Benjamin de de tires mythiques comme « Danse et ferme ta gueule« , il était également un homme-orchestre exceptionnel...



Nos nous « éclaterons » quand même comme il aimait nous le conseiller à tous, mais nous pnsersons quand même très fort à lui toute cette semaine dans Kitsch et Net ! Sayonara Mr Constant !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 04-11-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

