En février dernier, j'étais sous le charme de: "Une famille Modèle", déjà de Ivan CALBERAC, (l'auteur de "L'Etudiante et Monsieur Henri", adapté également au cinéma avec Claude Brasseur, Noémie Schmidt et Guillaume de Tonquedec).



"VENISE N'EST PAS EN ITALIE", est d'abord un roman à succès, chez Flammarion.



Ivan CALBERAC, en a fait une adaptation pour le théâtre, qui est un petit bijou, dont il signe la Mise en Scène.



De belles lumières de Alban SAUVE.



Costume: Caroline GICHUKI;



Scénographie dynamique de Camille ANSQUER.



Thomas SOLIVARES, est étourdissant de talent. Nous vivons l'histoire d'Emile, adolescent amoureux de Pauline,fille d'un célèbre chef d'orchestre., qui le convie à passer des vacances à Venise.



Rien ne va se dérouler comme prévu, mais nous sommes du voyage, c'est une belle et tendre histoire, bien écrite, magnifiquement Mise en Scène, et tellement bien jouée !!!



Le final est éblouissant, un moment de bonheur et de poésie.



Un très grand spectacle, autour d'une belle écriture, et d'un comédien d'exception.

