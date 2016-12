Pub





LA GRAND'MESSE DE MERRI















Cela fait des Lustres... Et encore d'autres, que je viens applaudir ce trublion de la Scène Comique, qui ne ressemble à personne.



LE GRAND MERRI !



Grand, il l'est: 1,95m



MERRI, il aurait choisi son pseudonyme, en hommage à une petite salle salle de ses débuts, qui se trouvait Place Clichy: "LE MERRI".



Il nous sert LA GRAND'MESSE, avec une telle virtuosité, qu'il en est devenu, pour le moins, archevêque...



Il se permet tout et ose tout !!!



Encadré par une écriture précise et bien rodée, ces improvisations y trouvent place à merveille.



LE BOUGRE s'est un peu empâté, et sa chevelure à de plus en plus de mal à s'apparenter "Méphistophélique".



Il n'y a pas un instant où le rythme retombe. Il tient son public en joie et le fait rire, de la première à la dernière minute, avec un talent certain.







Durée: 1H30

usqu'au 30 avril 2017



Chaque Mercredi à 20H00







THEÂTRE DU GYMNASE



Salle du Petit Gymnase



01 42 46 79 79











Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Novembre 2016









Rédigé le 03-11-2016 à 03-11-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

