François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." Emeline Massacret Responsable de la communication du Festival "Viva Brasil" ( du 19 au 27/11 à l'Espace Michel Simon 93 Noisy le Grand) - François JOYEUX (Yvelines Radio).



VIVA BRASIL

Viva Brasil !

du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2016



Une semaine complète de festivités dédiées au Brésil.



Célébré à travers le monde entier pour la richesse, le raffinement et le dynamisme de sa culture multi-facettes, le Brésil est mis à l'honneur à travers un programme complet en danse, musique, sport, street-art, gastronomie, architecture, littérature, cinéma...



SAMEDI 19 NOVEMBRE



> à 14h - Cinéma Le Bijou

projection suivie d'une rencontre autour du film

Mon Bel oranger (VOSTF) - à partir de 10 ans





> à 16h30 - Médiathèque - 4ème étage

conte pour enfants

Contes et légendes du Brésil - Cie les Dérideurs





> à 17h - Hall Jean-Marais

action culturelle

La Caravane Musicale

voyage autour des rythmes, chants et musiques traditionnels du Brésil





> à 18h - Espace Michel-Simon

inauguration des expositions

- photographies de Vincent Rosenblatt

- La forêt Amazonienne : création végétale géante par l'équipe des Espaces Verts de la Ville

- Brasil indigena - Evandro Baccara Kelmer

- grande fresque de Kinkas à colorier





> inauguration du restaurant

Le chef carioca Marcos Augusto pose ses valises pour une semaine et transforme le Café des Arts en Café Brasil !

Un menu aux saveurs exotiques concocté pour l'événement, dans une ambiance musicale différente chaque soir.



> à 19h - Café Brasil !

concert

Virginia Cambuci



> à 21h - Salle Arletty

danse, percussions, capoeira, batucada, danses et chants traditionnels (Bahia)

Origens - Le grand spectacle

Swing Brasileiro



> à 23h - Café Brasil !

concert

Jorge Amorim





MARDI 22 NOVEMBRE



> à 19h - Café Brasil !

concert

Iara Kelly



> à 19h - Médiathèque

conférence

Les favelas, ces espaces d'un entre-deux socio-territorial - Véronique Zamant



> à 20h30 - Salle Arletty

concert samba, baile funk, raggae, afro-beat, forro (Rio-Paris)

Flavia Coelho





MERCREDI 23 NOVEMBRE



> à 19h - Café Brasil !

concert

Três é Demais



> à 20h30 - Salle Arletty

concert jazz bossa nova (Rio)

Thais Motta





JEUDI 24 NOVEMBRE



> à 19h - Hall Jean-Marais

masterclass de samba

avec les danseurs de la Companhia de Dança Jomar Mesquita





> à 19h - Médiathèque

conférence

Le sport au Brésil - Michel Raspaud





> à 20h30 - Salle Arletty

Première partie de soirée

concert samba soul jazz

Trio Combo Brazil



Deuxième partie de soirée

chant, danse, percussions

Zalindê ABÀMI



> à 22h30 - Café Brasil !

concert

Virginia Cambuci





VENDREDI 25 NOVEMBRE



> à 19h - Café Brasil !

concert

Iara Kelly



> à 20h30 - Salle Arletty

concert macumba-groove, samba-funk-ragga, xote-reggae, baião-rock, afoxé-mambo, cyberjazz...

Jiripoca Band



> à partir de 23h30 - Hall d'accueil

mix tropical funk groove électro

DJ Patman









SAMEDI 26 NOVEMBRE



> à 14h - Médiathèque - 4ème étage

projection suivie d'un débat avec le réalisateur

Agnus Dei



> à 16h - Cinéma Le Bijou

projection suivie d'une rencontre autour du film

Aquarius (VOSTF)



> à 16h30 - Hall d'accueil

Grand jeu de l'anaconda - Kinkas



> à 17h - Café Brasil !

marionnettes traditionnelles (Nordeste)

Jatuba - Cie Mamulengo Brasileiro



> à 18h - Hall Jean-Marais

démonstration de batucada

Zalindê batucada



> à 19h30 - Café Brasil !

concert

Três é Demais



> à 20h30 - Salle Arletty

danse samba, forro, percussions et danse contemporaine

Companhia de Dança Jomar Mesquita (Sao Paulo)

Do Lado Esquerdo de Quem Sobe



> à 22h - Hall Jean-Marais

bal samba avec les danseurs de la Cie Jomar Mesquita



> à partir de 00h30 - Hall d'accueil

mix

DJ Marcelinho da Lua



