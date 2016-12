Pub





WWW.KITSCHETNET.FR > KITSCHETNET



KITSCH ET NET SPéCIAL HALLOWENN ET..;TRUMP, AVEC VALLY L EN INVITéE !

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch, avec cette semaine, une exploration joyeuse de la chanson francophone avec notre invitée : la chanteuse belge VALLY L., à l’occasion de la sortie de son nouvel album intitulé « Positive« , et contenant de très beaux messages !



Nous ferons grâce à elle un voyage entre Bruxelles et Dakar sur un air de reggae, et rendrons pour l’occasion hommage à toutes les « Femmes du monde » grâce à notre invitée !



Et comme chque année, l’esprit d’Halloween sera également présent dans l’émission : à travers notre rubrique VideoKITSCH. Nous reviendrons sur la saga déjantée des Gremlins, ces bestioles vertes et trashs signées Joe Dante qui aiment tant reprendre des chansons, comme ici le « New York, New York » de Frank Sinatra, mais aussi Beethoven et les grandes comédies musicales de Fred Astaire et Georges Gerschwin dans le deuxième volet intitulé « La deuxième génération« …



Vous constaterez aussi dans l’émission que, toujours dans ce même volet sorti en 1990 , ils parodient quelque peu un certain Donald Trump et sa folie des grandeurs, en moins pire sans doute que l’original ! On vous en dit plus dans l’émission…



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 30-10-2016 à 30-10-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>