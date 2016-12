LE PERRAY EN YVELINES > RENCONTRE AVEC



Jacques Narcy, dit Rufus, né le 19 décembre 1942 à Riom, est un acteur et humoriste français. Après trois années d’études de médecine, il devient régisseur de théâtre. Sa fille Zoé Narcy et son fils Basile Narcy sont, eux aussi, comédiens. Militant écologiste, il s’est présenté aux élections européennes de juin 2009 en 26e position de la liste Europe Écologie. Il est féru d’aviation et pilote de planeur. Il a participé à de nombreuses compétitions. Invité(e)(s) au studio : RUFUS, CIRCé DESLANDES.



Rédigé le 31-10-2016

