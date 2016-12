Pub





LE PERRAY EN YVELINES > LES TALENTS DU JAZZ !



LES TALENTS DU JAZZ

















Un voyage sonore au pays du jazz et de ses influences. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



William Basie, dit Count Basie, né le 21 août 1904 et mort le 26 avril 1984, est un pianiste, organiste et chef d'orchestre de jazz. Son orchestre s'inscrit dans la tradition de Kansas City, ville-berceau du middle jazz orchestral. Il était surnommé la machine à swing. Son big band représente, avec celui de Duke Ellington, la quintessence du jazz classique dont il a porté la bonne parole pendant 50 ans dans le monde entier. Il a abordé tous les registres, du blues aux succès de Broadway en passant par les grands standards, toujours avec la même ferveur sincère.



Rédigé le 30-10-2016 à 30-10-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>