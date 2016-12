Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



EUPHORIQUE DE ET AVEC BRUNO SALOMONE















Télécharger le PodCast "EUPHORIQUE de et avec Bruno SALOMONE" Affiche

Si vous voulez rire? - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



EUPHORIQUE, c'est un spectacle de Bruno SALOMONE, avec la participation de Gabor RASSOV qui signe la Mise en Scène, avec la participation du comédien...



Bruno SALOMONE, on le connait depuis "Les NOUS C NOUS", avec Jean Dujardin, Emmanuel Joucla, Eric Collado, pour les principaux, mais aussi Philippe Urbain, Luc Antoni et Sonia Mathieu.



Il est devenu familier à chacun grâce au succès mérité de la série télévisée, "Fais pas ci, fais pas ça".



Il s'agit là de l'histoire de GOLRI, un enfant né en riant.



Elle est racontée par 43 personnages, interprétés par Bruno Salomone en 1H30... Du beau travail.



Vous vouliez rire? Mission accomplie !



Lumières: Orazio TROTTO



Musique: Guillaume et Benjamin FARLEY







Du 20 septembre au 17 décembre 2016







THEÂTRE DU PETIT-MONTPARNASSE



01 43 22 77 74







Robert BONNARDOT











Rédigé le 29-10-2016 à 29-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>