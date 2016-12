Pub





Ce sont deux histoires de soeurs largement sexagénaires, aux idées très contraires sur leur conception réciproque de la vie.



L'une vit en Allemagne, l'autre en Hongrie.



Les deux communiquent, par lettres ou au téléphone. Le jeu et le ton changent et s'adaptent à chaque fois.



C'est loufoque, et comme toujours avec cet auteur, il y a de l'absurde, voire du grotesque.



Le décor est minimaliste, un fauteuil roulant, où se déplace Giza, interprétée par Jeanne-Marie GARCIA, dans le rôle de l'une.



L'autre, c'est Erzci, elle a une table chargée de victuailles et un porte-manteau sur lequel la comédienne Sophie PINCEMAILLE accroche et décroche à l'envi, ses vêtements.



Il y a un violoncelle dont Panuyre SHAHAZIZIA, joue de temps en temps, en tournant le dos au public.



Cette tragi-comédie gériatique est de Istan ÖRKENY, (1912-1979).



Traduction de Natalia ZAREMBA-HUZSVAI et de Charles ZAREMBA.



Adaptation et Mise en Scène: Fabienne GOZLAN, qui fait partie de la distribution.

Lumières: Simon DESPLEBIN



Images: Valentin LAGARD



Chorégraphie: Sophie MAYER



L'auteur au eu une autre pièce traduite en français, "La Famille Tot".



Les deux oeuvres ont été récompensées du Prix de l'Humour Noir, en 1971.







Du 25 octobre au 13 novembre 2016







Du Mardi au Samedi à 20H30



Matinées Samedis et Dimanches à 16H00







THEÂTRE DE L'EPEE DE BOIS



Cartoucherie de Vincennes



01 48 08 39 74





Rédigé le 29-10-2016 à 29-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

